Российские фигуристы и прокомментировали свое выступление на Олимпийских играх в Пекине.

Бойкова и Козловский заняли 4-е место (220,50 балла).

«Каждый представитель четвертой разминки ехал сюда не за четвертым местом. Так что говорить о том, что мы довольны результатом, не приходится», – сказала Бойкова.

«Не считая одного элемента с помаркой, не было ни одной грубой ошибки. Мы получили не свои баллы. Не знаю, почему так произошло. Я хочу посмотреть распечатки, поговорить с тренером, может, мы что-то не видели», – сказал Козловский.

«Мы уже много раз сказали, что прокаты были достойные, мы хорошо себя представили. Если говорить про нашу работу – мы ей довольны. Что мы увидели на табло — мы увидели все», – добавила Бойкова.

«Недоволен оценками? Вы смеетесь? Мы такие баллы набирали три года назад, когда вышли из юниоров. Недодали? Позорно недодали! Но я не видел распечатку, ничего не могу сказать», – цитирует Козловского «Матч ТВ».