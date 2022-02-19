Евгений Плющенко: «В возрасте Валиевой и Трусовой спортивная жизнь только начинается. Убежден, что эти фигуристки — не однодневки»

Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о перспективах фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой.

— На Олимпиаде-2002 вы завоевали серебро, хотя настраивались только на золото. Хорошо помню, что в Солт-Лейк-Сити вам казалось, что жизнь кончилась. Что бы вы сказали сегодня тем, кто не взял золото в Пекине?



— Не знаю, поверят ли мне Камила и Саша, но в их возрасте спортивная жизнь только начинается. Убежден, что эти фигуристки — не однодневки, о которых забудут сразу же после единственной олимпийской победы.

У них есть и заложенная техническая база, и возможность предстать в новых образах, и мотивация.

— Верите, что Щербакова после олимпийского триумфа продолжит карьеру?

— Думаю, нет, но не сомневаюсь, что Анна проявит себя в других сферах жизни, – сказал Плющенко.

Ничего страшнее отчаяния Трусовой и Валиевой фигурка еще не знала. Они – самая убийственная причина, почему здесь необходимы перемены