Евгений Плющенко: «Можно сказать, я не справился с характером Трусовой. Как показала Олимпиада, и Тутберидзе с ее штабом это удалось не до конца»

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал выступление фигуристки Александры Трусовой на Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала серебро.

— Предолимпийский сезон провела в вашей группе. Видите свой вклад в ее медаль?

— Хвалить себя и свой штаб не буду. Мы старались развивать фигуристку. Меняли технику, в частности, вход в группировку, старались ставить интересные программы. Дало ли это что-то Саше, нужно спросить у нее. Возможно, она скажет, что Плющенко ничего ей не дал.

— С позиции тренера, Трусова — управляемая фигуристка?

— У меня были с этим проблемы. Можно сказать, не справился с характером фигуристки. Как показала , и Этери Георгиевне Тутберидзе с ее штабом это удалось не до конца.

Трусова — максималистка, которая считает, что нельзя снижать поднятую планку сложности нигде и никогда.

Убежден, что на Олимпиаде нельзя идти на элементы, которые не отработаны на сто процентов. На чемпионате мира в Стокгольме Саша решила прыгать в короткой программе тройной аксель, который у нее не получался. Когда я решил, что нужно обойтись без такого риска, Трусова обиделась. Сказала, что сбил ее с правильного пути.

Тренерская доля неблагодарная. Он всегда неправ, когда фигурист ошибается.

Пять четверных в Пекине — это, конечно, запредельный уровень, но, не сделай Саша степ-аут на тулупе, даже с не докрученным на четверть лутцем она бы стала чемпионкой.

Если Трусова хочет выигрывать золото на Олимпиаде, то должна научиться слышать тренера.

— С возрастом она это поймет?



— Когда ты выходишь на олимпийский лед, принадлежишь не только себе. Ты выступаешь за свою страну, на тебя смотрят миллионы болельщиков. С экспериментами лучше повременить, – сказал Плющенко.

Трусова прыгнула 5 четверных на Олимпиаде: упрямство вписало ее в историю, но из-за него же Саша упустила золото