Валиева вернулась в Москву после выступления на Олимпиаде-2022

Российская фигуристка вернулась в Москву из Пекина, где проходит .

Валиева вместе с другими спортсменами сборной России прибыла в Шереметьево. Самолет вылетел из Пекина с двухчасовой задержкой.

На Играх-2022 Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире, в личном она заняла 4-е место. Во время соревнований стало известно, что 25 декабря фигуристка сдала положительную допинг-пробу. Несмотря на это, Спортивный арбитражный суд ( ) допустил ее до старта.

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