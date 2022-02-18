Татьяна Тарасова: «Разве Валиева не заслужила государственную награду? Я за то, чтобы ее наградили, как и всех наших спортсменов»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что фигуристку Камилу Валиеву могут представить к государственной награде.

Ранее о таких планах сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

На Олимпиаде-2022 Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире и заняла 4-е место в личном. 

«А разве Валиева не заслужила государственную награду? Кончено, заслужила! Я за то, чтобы ее наградили, как и всех наших спортсменов», – сказала Тарасова. 

Депутат Свищев: «Валиева будет представлена к государственной награде. Мы гордимся ей и будем всячески оберегать ее»

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