Татьяна Тарасова: «Разве Валиева не заслужила государственную награду? Я за то, чтобы ее наградили, как и всех наших спортсменов»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что фигуристку могут представить к государственной награде.

Ранее о таких планах сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

На Олимпиаде-2022 Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире и заняла 4-е место в личном.

«А разве Валиева не заслужила государственную награду? Кончено, заслужила! Я за то, чтобы ее наградили, как и всех наших спортсменов», – сказала Тарасова.

Депутат Свищев: «Валиева будет представлена к государственной награде. Мы гордимся ей и будем всячески оберегать ее»