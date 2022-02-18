Депутат Свищев: «Валиева будет представлена к государственной награде. Мы гордимся ей и будем всячески оберегать ее»

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев намерен представить Камилу Валиеву к государственной награде.

Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что российская фигуристка сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат триметазидин. Несмотря на это, она была допущена к личным соревнованиям, где заняла 4-е место. До этого Валиева завоевала золото командного турнира.

«Камила Валиева – уникальный человек в фигурном катании. То, что она пережила, выдержит не каждый взрослый. Ее неудачи – это результат того давления, которое на нее было оказано. Мало кто справится с этим. Мы обязательно ждем и встретим Камилу, как олимпийскую чемпионку.

Сегодня с министром спорта (Олегом Матыциным – Sports.ru) мы проговорили, что Валиева будет представлена к государственной награде. Мы гордимся ей и будем всячески оберегать ее», – сказал Свищев.

Очень грустно, если Валиева останется в истории не уникальной фигуристкой, а просто девочкой, которую обвинили в допинге

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