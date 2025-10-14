Татьяна Тарасова: «Очень рада, что Соловьев вернулся – образованный, интересный человек. Он по-своему видит фигурное катание, совсем не так, как все»

Татьяна Тарасова рада, что Василий Соловьев стал комментировать фигурное катание.

Соловьев и Тарасова вместе комментировали Олимпийские игры-2014 в Сочи. Сегодня стало известно, что комментатор будет работать в текущем сезоне на соревнованиях, которые освещает Первый канал.

«Я ни с кем об этом не разговаривала, но все время об этом думала. Что было бы очень хорошо, если бы Вася вернулся. Очень рада этому. Мы с ним комментировали много лет вместе. Это очень образованный, интересный человек. Он по-своему видит фигурное катание. Совсем не так, как все. У него есть индивидуальность», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова, чьи слова приводит «Р-Спорт».

«Меня не приглашали комментировать. Василий прекрасно комментировал в свое время, во всяком случае интерес мы с ним вместе к фигурному катанию возродили. Мы все комментировали с ним, мне было с ним очень интересно. Он со мной был очень внимателен, мы с ним большие друзья», – цитирует Тарасову ТАСС .

