Василий Соловьев: «Жутко интересно снова окунуться в пучину спортивных страстей. Гран-при среди юниоров – важные соревнования, жду борьбы и нервов»

Василий Соловьев заявил, что рад снова комментировать фигурное катание.

Слова комментатора приводятся в пресс-релизе Первого канала.

«После 10 лет перерыва в работе комментатора я бы хотел найти для себя что-то новое – новые ощущения и приемы, новые нейронные связи. Жутко интересно снова окунуться в пучину спортивных страстей.

Серия Гран-при среди юниоров – это всегда открытия, а ее первый этап – яркие заявки на весь сезон. Я ведь раньше никогда не работал на российских юниорских соревнованиях. Был лишь зрителем. Всех хочется увидеть и каждого поддержать. Это важные соревнования, жду борьбы и нервов», – сказал Соловьев.

Соловьев вместе с Татьяной Тарасовой работал на фигурном катании на Олимпиаде-2014 в Сочи. После этого Василий отошел от комментирования спортивных мероприятий.

В последние годы фигурное катание на Первом канале комментировал Александр Гришин, трагически погибший в августе этого года.

