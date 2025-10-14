Авербух о «Ледниковом периоде»: «Решения о продолжении проекта сейчас нет. Я бы продолжал эту историю, потому что это дело моей жизни»

Первый канал пока не планирует выпускать новый сезон «Ледникового периода».

Об этом заявил продюсер телепроекта, хореограф, призер Олимпийских игр Илья Авербух .

– Немного о шоу-формате. Планируете снимать «Ледниковый период» в этом году? Может быть, есть какие-то новые идеи, как тот же «Народный Ледниковый»?

– Идеи есть, но, как я всегда говорю, решение принимается Первым каналом, Константином Львовичем Эрнстом лично. Если меня спросить, я бы продолжал эту историю, потому что это уже дело моей жизни.

На данный момент решения о продолжении проекта нет. Это не говорит о том, что он никогда не вернется. Решение – абсолютный приоритет Первого канала, – сказал Авербух.

