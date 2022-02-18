Илья Авербух: «Представляете, как тяжело Тутберидзе. Мои слова поддержки сейчас для нее – тренера с большой буквы, поднявшего фигурное катание на новую ступень»

Хореограф Илья Авербух обратился к тренеру Этери Тутберидзе после выступления российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине.

Анна Щербакова и Александра Трусова, которые тренируются в группе Тутберидзе, заняли на соревнованиях первое и второе места соответственно.

«Хочется поздравить Этери Георгиевну Тутберидзе, уникального человека потрясающего тренерского таланта, единственного в истории тренера, который уже с трех Олимпиад подряд привозит золото и занимает призовые места. Фантастический результат, который будет непросто когда-либо кому-то повторить.

Сила Этери и в том, что у неё потрясающий тренерский штаб, в котором работают высочайшие профессионалы, такие как Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Браво всему составу наставников, вы огромные молодцы! Поздравляю с достижениями всей вашей группы! Гордимся!

Мы все говорим о смешанных чувствах, представляете, как тяжело сейчас ей. Мои слова поддержки и опоры сейчас для Этери – Тренера с большой буквы, революционеру, поднявшему фигурное катание на новую ступень», – написал Авербух в инстаграме.

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