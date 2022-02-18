Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине сегодня, 18 февраля

Пришла пора заключительных матчей в керлинге на Олимпиаде 2022 в Пекине, 18 февраля женщины разыграют бронзовую медаль, а мужчины проведут полуфинальные поединки. Два золота будет разыграно во фристайле, женщинами в хафпайпе и мужчинами в ски-кроссе. Любители биатлона с интересом будут следить за масс-стартом у мужчин. В фигурном катании с короткой программой выступят спортивные пары, а в хоккее с шайбой мужчины проведут полуфинальные матчи. Всего в этот день будет разыграно четыре комплекта наград.
Результаты Олимпиады 2022, 18 февраля
- 04:30 — Женщины. Свободные дисциплины — хафпайп, первый финальный заезд
- 04:57 — Женщины. Свободные дисциплины — хафпайп, второй финальный заезд
- 05:24 — Женщины. Свободные дисциплины — хафпайп, третий финальный заезд
- 06:45 — Мужчины. Ски-кросс, отборочные соревнования
- 09:00 — Мужчины. Ски-кросс, 1/8 финала
- 09:35 — Мужчины. Ски-кросс, четвертьфиналы
- 09:54 — Мужчины. Ски-кросс, полуфиналы
- 10:10 — Мужчины. Ски-кросс, малый финал
- 10:17 — Мужчины. Ски-кросс, большой финал
- 10:00 — Женщины, 12,5 км, масс-старт
- 12:00 — Мужчины, 15 км, масс-старт
Мужчины, матч за третье место
- 09:05 — Канада — США —
Женщины, полуфиналы
- 15:05 — Швеция — Великобритания —
- 15:05 — Швейцария — Япония —
- 11:30 — Мужчины, 1000 м
- 13:30 — Парное катание, короткая программа
- 15:00 — Женщины, двойки, первый заезд
- 16:30 — Женщины, двойки, второй заезд
Мужчины, плей-офф, полуфиналы
- 07:10 — Финляндия — Словакия —
- 16:10 — Россия — Швеция —
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