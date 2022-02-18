Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине сегодня, 18 февраля

Теги Олимпиада-2022 Фигурное катание

Пришла пора заключительных матчей в керлинге на Олимпиаде 2022 в Пекине, 18 февраля женщины разыграют бронзовую медаль, а мужчины проведут полуфинальные поединки. Два золота будет разыграно во фристайле, женщинами в хафпайпе и мужчинами в ски-кроссе. Любители биатлона с интересом будут следить за масс-стартом у мужчин. В фигурном катании с короткой программой выступят спортивные пары, а в хоккее с шайбой мужчины проведут полуфинальные матчи. Всего в этот день будет разыграно четыре комплекта наград.

Результаты Олимпиады 2022, 18 февраля

 

Фристайл

  • 04:30 — Женщины. Свободные дисциплины — хафпайп, первый финальный заезд
  • 04:57 — Женщины. Свободные дисциплины — хафпайп, второй финальный заезд
  • 05:24 — Женщины. Свободные дисциплины — хафпайп, третий финальный заезд
  • 06:45 — Мужчины. Ски-кросс, отборочные соревнования
  • 09:00 — Мужчины. Ски-кросс, 1/8 финала
  • 09:35 — Мужчины. Ски-кросс, четвертьфиналы
  • 09:54 — Мужчины. Ски-кросс, полуфиналы
  • 10:10 — Мужчины. Ски-кросс, малый финал
  • 10:17 — Мужчины. Ски-кросс, большой финал

Биатлон

  • 10:00 — Женщины, 12,5 км, масс-старт
  • 12:00 — Мужчины, 15 км, масс-старт

Керлинг

Мужчины, матч за третье место

  • 09:05 — Канада — США — 

Женщины, полуфиналы

  • 15:05 — Швеция — Великобритания —
  • 15:05 — Швейцария — Япония —

Конькобежный спорт

  • 11:30 — Мужчины, 1000 м

Фигурное катание

  • 13:30 — Парное катание, короткая программа

Бобслей

  • 15:00 — Женщины, двойки, первый заезд
  • 16:30 — Женщины, двойки, второй заезд

Хоккей с шайбой 

Мужчины, плей-офф, полуфиналы

  • 07:10 — Финляндия — Словакия — 
  • 16:10 — Россия — Швеция —

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Все медали Олимпиады 2022 в Пекине

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