Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине сегодня, 18 февраля

Пришла пора заключительных матчей в керлинге на Олимпиаде 2022 в Пекине, 18 февраля женщины разыграют бронзовую медаль, а мужчины проведут полуфинальные поединки. Два золота будет разыграно во фристайле, женщинами в хафпайпе и мужчинами в ски-кроссе. Любители биатлона с интересом будут следить за масс-стартом у мужчин. В фигурном катании с короткой программой выступят спортивные пары, а в хоккее с шайбой мужчины проведут полуфинальные матчи. Всего в этот день будет разыграно четыре комплекта наград.

Результаты Олимпиады 2022, 18 февраля

Фристайл

04:30 — Женщины. Свободные дисциплины — хафпайп, первый финальный заезд

04:57 — Женщины. Свободные дисциплины — хафпайп, второй финальный заезд

05:24 — Женщины. Свободные дисциплины — хафпайп, третий финальный заезд

06:45 — Мужчины. Ски-кросс, отборочные соревнования

09:00 — Мужчины. Ски-кросс, 1/8 финала

09:35 — Мужчины. Ски-кросс, четвертьфиналы

09:54 — Мужчины. Ски-кросс, полуфиналы

10:10 — Мужчины. Ски-кросс, малый финал

10:17 — Мужчины. Ски-кросс, большой финал

Биатлон

10:00 — Женщины, 12,5 км, масс-старт

12:00 — Мужчины, 15 км, масс-старт

Керлинг

Мужчины, матч за третье место

09:05 — Канада — США —

Женщины, полуфиналы

15:05 — Швеция — Великобритания —

15:05 — Швейцария — Япония —

Конькобежный спорт

11:30 — Мужчины, 1000 м

Фигурное катание

13:30 — Парное катание, короткая программа

Бобслей

15:00 — Женщины, двойки, первый заезд

16:30 — Женщины, двойки, второй заезд

Хоккей с шайбой

Мужчины, плей-офф, полуфиналы

07:10 — Финляндия — Словакия —

16:10 — Россия — Швеция —

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