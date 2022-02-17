Комментаторы телеканала «Россия 1» Андрей Журанков и Ирина Слуцкая отреагировали на выступление Камилы Валиевой в произвольной программе на Олимпиаде-2022.

Валиева откатала программу с ошибками и заняла итоговое 4-е место. Победила Анна Щербакова.

Журанков: Вы сами все видели, дорогие друзья. Извините за это, но... Уважаемые спортивные чиновники, вы уничтожили самую талантливую фигуристку мира.

Вы уничтожили самую яркую фигуристку мира. Более талантливого ребенка в фигурном катании еще не рождалось. Ей 15 лет. То, через что прошла Валиева, никто не проходил никогда.

Разве что Костнер, которая близка по истории. Ее незаслуженно дисквалифицировали из-за бойфренда, которого она защищала. То, что устроили здесь на Олимпиаде с Валиевой – форменное... Не знаю, что. И не хочу говорить.

Слуцкая: Не могу говорить. У меня просто текут слезы. Ну, это невозможно.

Журанков: Это была не Валиева, мы понимаем. И это был худший прокат даже по отношению к тренировкам. Все аплодируют, но она была не похожа сама на себя.

Щербакова – олимпийская чемпионка! Трусова (5 четверных!) – 2-я, Валиева с падениями – 4-я. Олимпиада-2022: онлайн-трансляция