Эва-Лотта Кийбус: «Сейчас делаю маленькую паузу, а после этого много идей, что делать дальше. На ЧМ в этом сезоне не поеду»

Эстонская фигуристка рассказала, что пропустит чемпионат мира в этом сезоне.

«Сезон был сложный, но я все-таки выступала и думала о хорошем. Я откатала не так ужасно, как было раньше. Эти эмоции от не описать словами!

Были проблемы – начали болеть ноги, не было времени этим заняться. Сейчас я делаю маленькую паузу, а после этого много идей, что я буду делать дальше, конечно, я буду кататься и ставить себе новые цели.

Чемпионат мира? В этом сезоне, наверное, нет, не поеду на чемпионат мира.



Ситуация с Валиевой? Я не буду это комментировать, я просто спортсменка, я здесь выступала и думала о себе. Не могу ничего поменять», – сказала Кийбус.