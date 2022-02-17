Екатерина Рябова: «Цель на Олимпиаду была – кайфовать, она достигнута. Это моя маленькая мечта – показать родительский труд здесь»

Азербайджанская фигуристка поделилась впечатлениями от участия в Олимпиаде-2022 в Пекине.

По сумме двух программ Рябова набрала 179,97 балла.

«Цель была – кайфовать, она достигнута. Это моя маленькая мечта – показать родительский труд здесь. Меня с детства тренируют родители. Дальше – чемпионат мира.

Я была на юношеских Играх (в Лозанне в январе 2020-го – Sports.ru) два года назад, тогда еще не было коронавируса. Атмосфера – супер, можно гулять, где хочешь.

Мне нравится на Играх в Пекине, я не ожидала, зрителей мало, но они хотя бы есть. Когда их совсем нет – очень тяжело», – сказала Рябова.