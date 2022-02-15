Ганус о допинг-деле Валиевой: «Вопрос стоит в нелогичности применения препарата и наличия запрещенной субстанции в организме спортсменки»

Экс-глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал решение CAS допустить российскую фигуристку до личного турнира на Олимпиаде-2022, несмотря на положительную допинг-пробу в декабре.

«Моя позиция может показаться парадоксальной, но я поддерживаю решение CAS. Хотя оно очень спорное. Ведь запрещенная субстанция обнаружена. И это установленный факт.

Если бы спортсмен не был несовершеннолетним, то я бы отнесся с большим вопросом к решению CAS. Но оно и так вызовет большую реакцию в мире.

Запрещенную субстанцию обнаружили. И оснований для продолжения выступления, согласно общей логике антидопинговых норм WADA, немного.

Но решение, как мне кажется, справедливое в отношении юной спортсменки, если принять во внимание ее возраст, и вероятное отсутствие всякой личной мотивации на употребление запрещенных субстанций. Ей это не нужно, она и так успешна, и регулярно должна тестироваться, что означает высокую вероятность идентификации при использовании допинга.

Решение CAS справедливо, если говорить о результате командного турнира. Почему? Уведомление об обнаружении запрещенной субстанции пришло поздно. И сборная России не могла принять решение о формировании состава на выступление в командном турнире с учетом результатов тестирования Валиевой.

Спортсменка тестировалась регулярно. И до 25 декабря, и после. Представьте себе команду, которая «кует» чемпионов, ее команду. И совершенно очевидно, что спортсменку отстранят, если она «попадет» на запрещенной субстанции. И мне непонятна мотивация команды Валиевой в употреблении запрещенной субстанции. Потому что в любом случае такой спортсмен, участвующий в больших турнирах и занимающий ведущие места, «попадет». На таких турнирах тестируют всех медалистов и не только.

Справедливо, что расследование будет продолжаться. Об этом заявили и WADA, и . Они принимали решение по формальным основаниям. Логика антидопинговых норм такова – если найдена запрещенная субстанция, то спортсменка должна быть отстранена. Все, вопросов нет. Даже, если она – защищенный субъект.

Но вопрос стоит в совершенной нелогичности мотивации применения препарата и наличия запрещенной субстанции в организме юной спортсменки. Спортсменка – защищенный субъект. И фокус расследования будет на ее персонале – тренерском и медицинском штабе. Это очевидно. Но в этом деле не должно быть простых решений и выводов. Необходимо разбираться», – сказал Ганус.

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти