Анастасия Волочкова: «То, что Валиева делает на льду – это фантастика. Мне без разницы, что она выпила и сделала для того, чтобы победить»

Российская артистка балета Анастасия Волочкова высказалась о ситуации с положительной допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой.

«Я с большим уважением отношусь к тому, что делают российские спортсмены, все люди, которые выходят и одерживают победы. Победителей не судят, и что они до этого сделали – неважно.

Хоть убей человека допингами, он не выйдет и не сделает то, что сделала .

Я видела, как катается Камила, я фанат фигурного катания, у девочки феноменальная растяжка. То, что она делает на льду – это фантастика. Мне без разницы, что она выпила и сделала для того, чтобы выйти и победить.

Она трудилась, и это ежедневный, многочасовой, многолетний труд. Осуждать ее и устраивать это шоу с награждением – это бред.

Российские спортсмены всегда составляли угрозу другим странам, вот почему так происходит. Если выиграла, значит, допинг, да пошли они все... Какой допинг, соперники? Покажите вы свою силу! Это несправедливость.

А что делают эти плохие люди? Они убивают дух спортсменов в подростках. Даже родителям обидно, они будут думать о таком. Как их ребенок будет всю жизнь пахать, тратить свои силы, здоровье, чтобы потом у него отняли его медаль», – сказала Волочкова.

Видим новости, что допинг попал в организм Валиевой из-за дедушки. Такое вообще возможно?