«Поздравляю с ошеломляющим триумфом после жестокого прессинга». Казахстанский певец Димаш Кудайберген поддержал Валиеву

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Казахстанский певец Димаш Кудайберген выступил в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой. 

25 декабря Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Об этом стало известно 7 февраля, уже после выступления фигуристки в командном турнире. 

Валиева по решению выездной панели CAS была допущена к личным соревнованиям на Олимпиаде, однако Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что ее результат будет засчитан как предварительный. 

«Друзья, несмотря на то что я болею за казахстанских спортсменов, сегодня я хочу поддержать невероятно талантливую сестренку из соседней страны Камилу Валиеву и поздравить с ошеломляющим триумфом после жестокого прессинга.

Девочке всего 15 лет, но она проявила такую стойкость и настоящий волевой характер. Дорогие россияне, поздравляю вас с убедительной победой этой маленькой принцессы фигурного катания», – написал Кудайберген. 

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Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

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