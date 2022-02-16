Юрист Анцелиович о допинговом деле Валиевой: «В абсолютном большинстве случаев вскрытие пробы Б подтверждает результат пробы А»

Бывшая исполняющая обязанности генерального директора РУСАДА, юрист Анна Анцелиович рассказала, почему в случае с положительной допинг-пробой фигуристки не требуется вскрывать пробу Б.

В допинг-пробе Валиевой, которую она сдала 25 декабря, был найден триметазидин.

«Почему в настоящее время не требуется вскрывать пробу Б? Во-первых, для слушаний дел по загрязненному продукту вскрытие пробы Б не требуется в принципе.

Далее, вскрытие пробы Б – весьма длительный процесс, который бы занял не меньше недели даже в том случае, если все очень постараются ускориться. Но в данном случае речь шла о быстрейшем снятии отстранения со спортсменки.

Добавлю также, что если спортсмен вскрывает пробу Б, то это не означает автоматическое ухудшение его ситуации. Это лишь означает, что спортсмен не знает и не уверен точно, какой источник загрязненной субстанции в его организме.

Конечно, потом, возможно, линия защиты не может сослаться на «своевременное признание» и вообще должна будет строить защиту, исходя из того, что спортсмен не знал точно источника. Но в данном конкретном деле, как я понимаю, действительно никто пока не знает точный источник попадания триметазидина в организм Камилы.

В абсолютном большинстве случаев вскрытие пробы Б подтверждает результат пробы А. Замечу также, что лаборатория, которая будет проверять после пробы А и пробу Б, сделает все, чтобы результаты совпали. Если они не совпадут, то у лаборатории могут отнять аккредитацию WADA.

Однако если сторона спортсменки захочет убедиться в правильности анализа пробы А, то это ее право. Хотя, возможно, срок на вскрытие пробы Б уже и пропущен. Но, думаю, в данной ситуации его можно восстановить», – сказала Анцелиович.

Видим новости, что допинг попал в организм Валиевой из-за дедушки. Такое вообще возможно?