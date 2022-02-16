Олимпиада-2022, 17 февраля, расписание всех финалов дня: разыграют 6 комплектов медалей

17 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 6 комплектов медалей в 6 видах спорта.
Олимпийские игры-2022 в Пекине
17 февраля
Расписание финалов
Горные лыжи
Комбинация, женщины
5:30 Матч! Арена (скоростной спуск)
9:00 Матч! Арена (слалом)
Российская участница: Юлия Плешкова.
Хоккей
Женщины
7:10 Матч ТВ, Матч! Игра (финал)
Фристайл
Ски-кросс, женщины
9:00 Матч ТВ, Матч! Страна (1/8 финала)
9:35 Матч ТВ, Матч! Страна (1/4 финала)
9:54 Матч ТВ, Матч! Страна (полуфинал)
10:10 Матч ТВ, Матч! Страна (финал)
Российские участницы: Екатерина Мальцева, Анастасия Чирцова, Елизавета Понкратова, Наталья Шерина.
Лыжное двоеборье
Эстафета, мужчины
11:00 Матч! Страна (прыжки с трамплина)
14:00 Матч ТВ, Матч! Страна (лыжная гонка)
Конькобежный спорт
1000 м, женщины
11:30 Матч ТВ, Матч! Арена
Российские участницы: Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова.
Фигурное катание
Женщины
13:00 Россия 1
Российские участницы: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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