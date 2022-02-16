Олимпиада-2022, 17 февраля, расписание всех финалов дня: разыграют 6 комплектов медалей

17 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 6 комплектов медалей в 6 видах спорта.

Олимпийские игры-2022 в Пекине

17 февраля

Расписание финалов

Горные лыжи

Комбинация, женщины

5:30 Матч! Арена (скоростной спуск)

9:00 Матч! Арена (слалом)

Российская участница: Юлия Плешкова.

Хоккей

Женщины

7:10 Матч ТВ, Матч! Игра (финал)

Фристайл

Ски-кросс, женщины

9:00 Матч ТВ, Матч! Страна (1/8 финала)

9:35 Матч ТВ, Матч! Страна (1/4 финала)

9:54 Матч ТВ, Матч! Страна (полуфинал)

10:10 Матч ТВ, Матч! Страна (финал)

Российские участницы: Екатерина Мальцева, Анастасия Чирцова, Елизавета Понкратова, Наталья Шерина.

Лыжное двоеборье

Эстафета, мужчины

11:00 Матч! Страна (прыжки с трамплина)

14:00 Матч ТВ, Матч! Страна (лыжная гонка)

Конькобежный спорт

1000 м, женщины

11:30 Матч ТВ, Матч! Арена

Российские участницы: Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова.

Фигурное катание

Женщины

13:00 Россия 1

Российские участницы: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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