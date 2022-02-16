Журналист Daily Mail: «Пока сборная США в Пекине морализирует на тему допинга, Федерация легкой атлетики отмечает одну из самых циничных махинаций с запрещенными веществами в истории»

Журналист Daily Mail Роб Дрейпер раскритиковал Федерацию легкой атлетики США (USATF) на фоне скандала с допингом у российской фигуристки Камилы Валиевой.
14 февраля в твиттере USATF было опубликовано сообщение о том, что олимпийский чемпион в беге на 100 м Джастин Гэтлин, отбывавший четырехлетнюю дисквалификацию за допинг, завершил спортивную карьеру.
«С окончанием карьеры, один из величайших», – говорилось в твите USATF.
«Пока сборная США в Пекине морализирует на тему допинга, Федерация легкой атлетики США отмечает одну из самых циничных махинаций с запрещенными веществами в истории.
Не зря русские смеются над нами», – написал Дрэйпер.
US Olympic team currently moralising about drugs in Beijing— Rob Draper (@draper_rob) February 15, 2022
USA Track & Field currently celebrating one of most cynical drug cheats in history
No wonder Russians laugh at them https://t.co/3HMmvr8t09