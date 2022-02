Журналист Daily Mail: «Пока сборная США в Пекине морализирует на тему допинга, Федерация легкой атлетики отмечает одну из самых циничных махинаций с запрещенными веществами в истории»

Журналист Daily Mail Роб Дрейпер раскритиковал Федерацию легкой атлетики США (USATF) на фоне скандала с допингом у российской фигуристки Камилы Валиевой.

14 февраля в твиттере USATF было опубликовано сообщение о том, что олимпийский чемпион в беге на 100 м Джастин Гэтлин, отбывавший четырехлетнюю дисквалификацию за допинг, завершил спортивную карьеру.

«С окончанием карьеры, один из величайших», – говорилось в твите USATF.

«Пока сборная США в Пекине морализирует на тему допинга, Федерация легкой атлетики США отмечает одну из самых циничных махинаций с запрещенными веществами в истории.

Не зря русские смеются над нами», – написал Дрэйпер.

US Olympic team currently moralising about drugs in Beijing



USA Track & Field currently celebrating one of most cynical drug cheats in history



No wonder Russians laugh at them https://t.co/3HMmvr8t09