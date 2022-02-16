Журналист Daily Mail: «Пока сборная США в Пекине морализирует на тему допинга, Федерация легкой атлетики отмечает одну из самых циничных махинаций с запрещенными веществами в истории»

Теги Бег сборная России допинг Джастин Гэтлин Олимпийская сборная России сборная США Федерация легкой атлетики США Олимпиада-2022 Камила Валиева Фигурное катание

Журналист Daily Mail Роб Дрейпер раскритиковал Федерацию легкой атлетики США (USATF) на фоне скандала с допингом у российской фигуристки Камилы Валиевой. 

14 февраля в твиттере USATF было опубликовано сообщение о том, что олимпийский чемпион в беге на 100 м Джастин Гэтлин, отбывавший четырехлетнюю дисквалификацию за допинг, завершил спортивную карьеру. 

«С окончанием карьеры, один из величайших», – говорилось в твите USATF.

«Пока сборная США в Пекине морализирует на тему допинга, Федерация легкой атлетики США отмечает одну из самых циничных махинаций с запрещенными веществами в истории. 

Не зря русские смеются над нами», – написал Дрэйпер. 

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