Бетина Попова: «Валиева справилась с ситуацией. Могу на сто процентов сказать, что Камила героически все переборола»

Чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду прокомментировала выступление российских фигуристок в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

заняла первое место, – 2-е, – 4-е.

«Я очень рада выступлению девочек. Многие могут сказать: допустили ошибки. Но нужно понимать – срывы произошли на элементах ультра-си. Тройной аксель мало кто прыгает вообще в мире. Поэтому баллы все равно сумасшедшие.

Конечно, получилась невероятная борьба с ситуацией у Ани Щербаковой. По ней нельзя было понять, что есть какие-то проблемы с коньками, инвентарем. А это очень неприятно, особенно на Олимпиаде – на самом главном старте в карьере. Даже в микст-зоне она сказала: данные проблемы не имеют никакого значения.

Нужно отметить также выступление нашей ближайшей соперницы – японки Каори Сакамото. Оно тоже получилось очень уверенным и сильным.

Но мы знаем, какой сильный контент у российских девушек в произвольной программе, поэтому ей будет трудно бороться с нашими фигуристками. И Саша пойдет на максимальные риски, и Камила покажет свой луший контент, и Аня. Все-таки . Никто не будет перестраховываться.

Определенно, Камила справилась с ситуацией. Она выглядела достойно и уверенно. Она смогла показать эмоцию, выполнила все прыжки, помимо тройного акселя, но это сложнейший элемент. Все остальное было безупречно. Поэтому я могу на сто процентов сказать, что Камила героически все переборола», – сказала Попова.

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