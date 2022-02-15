Вакаба Хигучи: «Довольна тройным акселем, но жаль, что у одного из прыжков было понижение. Оценка была не такой высокой, как я ожидала»

Теги сборная Японии Олимпиада-2022 женское катание Вакаба Хигучи Фигурное катание

Японская фигуристка Вакаба Хигучи прокомментировала свое выступление в короткой программе на Олимпиаде в Пекине (5-е место).

«Я вполне довольна тройным акселем, но жаль, что у одного из прыжков было понижение оценки. Оценка была не такой высокой, как я ожидала. Это мое единственное сожаление, которое осталось у меня после выступления. В целом я довольна, хоть баллы и были пониже, чем в командных соревнованиях.

Что касается произвольной программы, я просто хочу сохранять концентрацию на всех элементах и показать качественный прокат. Я могу просто выдать свое лучшее выступление без грубых ошибок и откатать так, чтобы потом быть счастливой», – сказала Хигучи.

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