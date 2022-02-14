Жулин о Валиевой: «Большое горе – наблюдать сытые и довольные лица так называемых экспертов WADA, уличивших бедную девчонку в «страшном» препарате. Позор!»

Тренер по фигурному катанию поделился мнением о допинговом скандале вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Хотелось бы высказать свои мысли о ситуации с . За всю историю существования фигурного катания на коньках такого таланта, или даже гения, мир никогда не видел!

И вот теперь, когда можно было бы восхищаться ее феноменальным катанием, мы и все мировое сообщество можем этого лишиться!

Это чудовищная несправедливость. Ведь чтобы выполнять четыре оборота в воздухе, да еще с грацией Майи Плисецкой никакие микроследы какого бы то ни было препарата никогда не помогут.

Вы можете тоннами кормить этим препаратом спортсменок-конкуренток из других стран, но они не запрыгают четверные прыжки, так как это безумно сложно с точки зрения координации.

Будет большим горем для меня наблюдать в следующем четырехлетии, да и на этой сытые и довольные лица так называемых экспертов WADA, которые уличили бедную девчонку в «страшном» препарате. Позор!

Я думаю, следующий шаг гениального агентства WADA будет аспирин, потом последуют Coca-Cola и, конечно же, кофе. И там, и там присутствует кофеин. Следующий шаг – это горный воздух, который способствует повышению результатов.

Совершенно потрясающий институт борьбы за честный спорт, который очень скоро благодаря WADA будет просто никому не интересен. Добро пожаловать в театр абсурда! Очень больно и противно.

Не так давно в бродвейском шоу «Красавица и чудовище» главную роль красавицы сыграла темнокожая 100-килограмовая миловидная девушка, которая сказала: «Раньше я бы и не мечтала о том, чтобы сыграть главную героиню, но теперь в правильном толерантном мире я могу это сделать. Не всё же должно доставаться стройным и красивым...» Они следуют этой логике.

Камила, прости своих родителей за свою природную красоту и талант, они не ожидали, что ты будешь участвовать в торжестве маразма!

Спасибо всем, кто прочитал... С неуважением, Жулин», – написал Жулин в инстаграме.

Как бы ни сложилось дело Валиевой, она навсегда жертва. Более того – Щербакова и Трусова тоже пострадали