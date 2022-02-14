Директор по коммуникациям МОК о деле Валиевой: «Сейчас на ОКР никто не указывает как на виновника. Не надо бежать впереди поезда»

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета ( ) Марк Адамс заявил, что организация определяет случай с российской фигуристкой единичным и не обвиняет Олимпийский комитет России.

11 февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, сданная в декабре 2021 года, дала положительный результат на триметазидин.

– Есть ли какие-нибудь разговоры, что против санкции были введены не полностью?

– Мы будем рассматривать все факты, будем принимать решение. Могу ошибаться, но я считаю, что сейчас на ОКР никто не указывает как на виновника.

Никто не говорил, что этот процесс спонсируется государством. Бежать впереди поезда не надо. Мы говорим об одном случае. Надо решить это дело, – сказал Адамс на брифинге.

Как бы ни сложилось дело Валиевой, она навсегда жертва. Более того – Щербакова и Трусова тоже пострадали