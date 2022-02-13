Олимпиада-2022, 14 февраля, расписание всех финалов дня: разыграют 4 комплекта медалей

14 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 4 комплекта медалей в четырех видах спорта.
Олимпийские игры-2022 в Пекине
14 февраля
Расписание финалов
Фигурное катание
Танцы на льду
4.15 Первый канал
Российские участники: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Диана Дэвис – Глеб Смолкин.
Бобслей
Монобоб, женщины
4.30 Матч! Арена (третий заезд)
6.00 Матч! Арена (четвертый заезд)
Российская участница: Надежда Сергеева.
Фристайл
Акробатика, женщины
10.00 (квалификация)
14.00 Матч ТВ (финал 1)
15.00 Матч ТВ (финал 2)
Российские участницы: Любовь Никитина, Есения Пантюхова, Анастасия Прыткова.
Прыжки с трамплина
Командный турнир, мужчины
14.00 Матч! Страна (первый прыжок)
15.00 Матч ТВ, Матч! Страна (второй прыжок)
Сборная России: Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров, Евгений Климов.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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