Олимпиада-2022, 14 февраля, расписание всех финалов дня: разыграют 4 комплекта медалей

14 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будут разыграны 4 комплекта медалей в четырех видах спорта.

Олимпийские игры-2022 в Пекине

14 февраля

Расписание финалов

Фигурное катание

Танцы на льду

4.15 Первый канал

Российские участники: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Диана Дэвис – Глеб Смолкин.

Бобслей

Монобоб, женщины

4.30 Матч! Арена (третий заезд)

6.00 Матч! Арена (четвертый заезд)

Российская участница: Надежда Сергеева.

Фристайл

Акробатика, женщины

10.00 (квалификация)

14.00 Матч ТВ (финал 1)

15.00 Матч ТВ (финал 2)

Российские участницы: Любовь Никитина, Есения Пантюхова, Анастасия Прыткова.



Прыжки с трамплина

Командный турнир, мужчины

14.00 Матч! Страна (первый прыжок)

15.00 Матч ТВ, Матч! Страна (второй прыжок)

Сборная России: Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров, Евгений Климов.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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