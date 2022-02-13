Бобслеистка Сергеева: «Сегодня я допустила ошибки в обоих заездах. Но то, что я могла сделать, я сделала»

Российская бобслеистка Надежда Сергеева прокомментировала свое выступление на Олимпиаде в Пекине.

Сегодня Сергеева заняла 13-е место по итогам первых двух заездов в монобобе, уступая лидеру 2,35 секунды.

«Сегодня я допустила ошибки в обоих заездах, но в разных местах. Но то, что я могла сделать, я сделала», – сказала спортсменка.

Также она рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются участники соревнований при прохождении виражей на олимпийской трассе.

«Это особенности монобобов. Ему не хватает веса, поэтому он плохо держится на виражах. Завтра я хочу проехать более стабильно и ровно, а на какое место теперь рассчитываю, не стоит спрашивать.

Мне сейчас важно сделать ровно два заезда», – добавила Сергеева.