Эшли Вагнер о Валиевой: «До тех пор, пока мы не начнем ценить в первую очередь человека, а не результаты, это будет продолжаться. Душераздирающе»

Американская фигуристка, бронзовый призер Сочи-2014 в командном турнире высказалась о ситуации с положительной допинг-пробой россиянки .

«Это дети. Да, 15-летняя девушка может быть развитой, и ее жизнь уже полна невероятных впечатлений, но все же она – ребенок.

Она не первый ребенок, оказавшийся в таком положении, и она не будет последней, если мы не начнем относиться к этому серьезно.

Что происходит после того, как вы заканчиваете с фигурным катанием? Что происходит с вашим организмом после того, как вам дали лекарство, в котором вы не нуждаетесь?

До тех пор, пока мы не изменим культуру и не начнем ценить в первую очередь ЧЕЛОВЕКА, а не результаты, это будет продолжаться, и это душераздирающе для меня», – написала Вагнер.