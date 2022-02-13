Джонни Вейр о ситуации с Валиевой: «Могу лишь выступить за чистые Олимпийские игры. Это разрушительно для моего вида спорта»

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Бывший американский фигурист Джонни Вейр высказался о ситуации с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Я не торопился с комментарием по поводу Валиевой, потому что ждал официальных подробностей, а также потому, что она несовершеннолетняя.

Могу лишь выступить за чистые Олимпийские игры, где все спортсмены будут соответствовать высочайшим стандартам справедливости.

Это разрушительно для моего вида спорта», – написал Вейр в твиттере. 

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«Это показательный процесс: из безупречного ребенка делают падшего человека». Ого, в США поддержали Камилу Валиеву!

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