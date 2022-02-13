Алексей Ягудин: «Могу сказать, что у Татьяны Анатольевны Тарасовой есть как минимум один ребенок. Это я. Всем своим спортсменам она как мама»

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился воспоминаниями о работе с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой, которой сегодня исполнилось 75 лет.

«Есть великие люди, знающие и умеющие много. Но величие Татьяны Тарасовой, как мне кажется, не столько в знаниях, в умении тренировать и вовремя подводить своих учеников к стартам, – что является, конечно, немаловажным. Ее величие, мне кажется, в том, что она при колоссальном багаже опыта не стесняется и находит в себе силу признать, что чего-то не знает, и спросить совета.

Все-таки тренерство – это не монолог преподавателя, что и как делать. Это всегда диалог с учеником. Татьяна Анатольевна при всем ее величии могла спокойно сесть напротив меня и сказать: «Слушай, Леш, а я не знаю ответа на этот вопрос».

Мы тогда в Америке тренировались. «В соседнем штате есть человек, давай поедем и у него спросим». Она не боялась прислушиваться к чужому мнению, что зачастую не позволяют себе грандиозные личности. У нее такого страха никогда не было.

В человеческом плане я навсегда запомнил момент, какой увидел ее, еще когда тренировался у Алексея Мишина. Это был чемпионат Европы во Франции в Париже, у Тарасовой тогда катался Илья Кулик. Я как-то был у Кулика в номере, а он приболел, и Тарасова с такой добротой к нему относилась!

Принесла ему воду с лимоном теплую, ухаживала за ним. Такой заботой он был окружен! Я еще тогда подметил, думаю, ничего себе! Понимаю, кому-то это мешает, мол, не надо со мной как с мальчиком. Понятно, что женщина может более тепло относиться, по-матерински, нежели мужчина, но я был шокирован. Такая гора, глыба на льду во время тренировок, и такой мягкой в домашних ситуациях я ее на тот момент не видел, не знал и был поражен просто», – рассказал Ягудин.

«К сожалению, она сама призналась, что нет детей, и это ее большая боль в жизни. Но могу сказать, что у нее есть как минимум один ребенок. Сын. Это я. И вообще всем своим спортсменам Татьяна Анатольевна как мама. Жесткая как тренер и добрая как мама», – добавил фигурист.

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