Трусова чисто исполнила пять квадов на тренировке произвольной программы. В прогоне короткой она упала с тройного акселя

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Российская фигуристка Александра Трусова вышла на тренировку перед началом короткой программы на Олимпиаде в Пекине.

В прогоне спортсменка упала с тройного акселя, затем исполнила каскады тройной флип – тройной тулуп и тройной лутц – тройной тулуп.

Вне прогона она еще трижды прыгала тройной аксель и трижды приземлила его чисто.

После перерыва Трусова вышла на прогон произвольной программы. Она чисто исполнила четверной флип, четверной сальхов, двойной аксель, четверной тулуп, каскад двойной аксель – тройной тулуп, четверной лутц, затем четверной лутц и тройной сальхов в каскаде через ойлер, а также каскад тройной лутц – тройной тулуп.

Женская короткой программа пройдет 15 февраля.

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