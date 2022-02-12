МОК приветствует расследование в отношении окружения Валиевой в ситуации с положительной допинг-пробой

Международный олимпийский комитет (МОК) приветствует начало расследования в отношении окружения российской фигуристки после того, как стало известно о ее положительной допинг-пробе.

Об этом заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

«Мы приветствуем расследование в отношении окружения спортсмена как в этом, так и в других случаях. У Всемирного антидопингового агентства есть достаточные полномочия в этом, они имеют отдел расследований.

Мы будем способствовать расследованию действий не только спортсмена, но и его окружения. Будет очень жесткая позиция в расследовании действий окружения», – сказал Адамс на пресс-конференции.

Также Адамс ответил на вопрос о сроках обработки допинг-пробы Валиевой. Проба, которая дала положительный результат на триметазидин, была сдана 25 декабря 2021 года, однако о результате стало известно только 8 февраля 2022-го.

«Я лично не могу объяснить, ответственна аккредитованная WADA лаборатория в Стокгольме, вопрос к ним. Я не могу лично объяснить. Все вопросы Стокгольмской лаборатории», – приводит слова Адамса «Р-Спорт».

Утонули в потоке новостей о Валиевой и до сих пор не собрали полную картину? Все самое важное – в этом тексте