Илья Авербух: «Степановой и Букину будет сложно бороться за олимпийские медали, даже практически невозможно»

Хореограф Илья Авербух поделился ожиданиями от выступления российских танцевальных дуэтов на в Пекине.

Россию представят и , и , Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

«У каждой пары есть свои задачи. Синицина и Кацалапов – это наши фавориты и наша главная надежда на медаль в танцах на льду. Командный турнир показал, что все совсем не безоблачно. Ребята являются действующими чемпионами мира и ехали соревноваться с французами. Однако американские дуэты очень хорошо выступили в командном турнире. Вика и Никита действительно допустили ошибки и в короткой, и в произвольной программах, которые позволили соперникам их обойти.

Завтра турнир начинается с нуля. Уверен, что не будет большого преимущества у какого-то из дуэтов – все будут в разнице от одного до полутора балла. Хотя французам ставят максимальные баллы, судьи очень благоволят им в ритм-танце. Вике с Никитой важно не отпустить их далеко, чтобы побороться в произвольной программе. В ритм-танце очень важно откататься ровно и не допустить ошибки, чтобы не отдать преимущества соперникам. Разрыв будет минимальный», – сказал Авербух.

«Слава богу, наконец-то доехали Степанова и Букин. Понятно, что ребята прилетели с задержкой, но мы очень рады, что они все-таки добрались до Пекина и примут участие в Олимпийских играх. Им будет нелегко, но будем верить, что им удастся показать замечательный прокат.

Важно, как будут кататься Саша с Ваней и их соперники. Если говорить объективно, Степановой и Букину будет сложно бороться за медали, даже практически невозможно в такой конкуренции», – отметил он.

«Диане Дэвис и Глебу Смолкину нужно просто набираться опыта, кататься наотмашь, как они катались весь этот сезон. С моей точки зрения им очень удался ритм-танец в этом сезоне. Совершенно непринципиально, какое место займут ребята: они просто катаются и получают оценки – сейчас это ни о чём не говорит. Дэвис и Смолкин набираются опыта и делают задел на следующее четырёхлетие», – добавил Авербух.