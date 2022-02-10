Двукратный серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева обратилась к СМИ в связи с ситуацией вокруг на Олимпийских играх в Пекине.

Россия выиграла золото командного турнира Олимпиады, однако Международный олимпийский комитет (МОК) отложил церемонию награждения, ссылаясь на срочные юридические консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU).

В среду портал Inside the Games опубликовал новость, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой.

«Камила, ты знаешь, как я к тебе отношусь, слова тут излишни. Все, что я хотела сказать, ты уже услышала лично. Я всегда тебя поддержу!

Этот пост больше в адрес представителей СМИ. Коллеги, я прекрасно понимаю, что вы зарабатываете и кликбейт очень важен для вас. Знаю, как вы можете пытаться играть на опережение ради траффика и подавать недостоверную информацию.

Но, быть может, в этот раз вы будете более терпеливы? Давайте дождемся официальных новостей. Я уверена, что в любом случае все будет хорошо!» – написала Медведева.

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