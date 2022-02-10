Международный союз конькобежцев (ISU) сделал заявление по ситуации с возможным положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой.

Россия выиграла золото командного турнира на Олимпиаде-2022, однако Международный олимпийский комитет (МОК) отложил церемонию награждения, ссылаясь на срочные юридические консультации с ISU.

В среду портал Inside the Games опубликовал новость, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием Валиевой.

«Ссылаясь на недавние сообщения СМИ, касающиеся командного турнира по фигурному катанию, Международный союз конькобежцев не может раскрывать какую-либо информацию о каком-либо возможном нарушении антидопинговых правил.

Это соответствует Антидопинговым правилам и Антидопинговым правилам для Пекина-2022.

Поэтому в настоящее время ISU не будет делать дальнейших комментариев», – сообщается на сайте ISU.

Камила Валиева на олимпийском льду после кошмара длиной в сутки! Еще никогда мы так не ждали обычной тренировки