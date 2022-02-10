Нэтан Чен о ситуации с Валиевой: «Я не самый компетентный человек в этом вопросе, здесь много факторов. Как бы то ни было, это есть»

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Олимпийский чемпион Нэтан Чен и призеры Игр Юма Кагияма и Шома Уно на пресс-конференции после мужских соревнований в Пекине-2022 высказались о ситуации с возможной положительной допинг-пробой россиянки Камилы Валиевой.

Чен: Я не самый компетентный человек в этом вопросе, здесь много факторов. Как бы то ни было, это есть. Я сегодня сосредоточен только на происходящем. 

Кагияма: Аналогично. Это тема, на которую я не могу говорить. Моя работа – соревноваться, так что я не могу ничего сказать по этому поводу.

Уно: Я спортсмен и не могу знать всех подробностей. Делается все, чтобы провести такое мероприятие, так что, думаю, хорошо это или плохо, не имеет большого значения.

Допинг — это то, на что обращают внимание все спортсмены, абсолютно все. 

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