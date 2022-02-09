Губерниев о допинг-пробе Валиевой: «Кто пичкал 15-летнюю девочку этим говном? Вопросы к федерации, вопросы ко всем! Что это вообще такое?»

Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на информацию о положительном допинг-тесте фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов сообщил, что у Валиевой в пробе был обнаружен триметазидин.

«Если проба взята в декабре и если это не допинг. Значит, это пищевая добавка. Допустим, что это случайно. Почему об этом никто не знал?

Кто контролировал девочку до Олимпиады? Почему это стало известно сейчас? Почему не в январе? Какого тогда хрена вы ждали? Почему не сказали тогда? Ее же можно было заменить, у нас очередь из фигуристок стоит.

Кто пичкал 15-летнюю девочку этим говном? Вопросы к федерации, вопросы ко всем! Что это вообще такое?

К ВАДА тоже есть вопросы. Какого хрена так поздно? Это не борьба с допингом! Это просто попытка по-хамски выбить Россию и Валиеву с Олимпиады. Мы же не идиоты, мы бы не повезли ее туда, если бы знали. Значит, кто-то скрыл. Что происходит вообще?» — сказал Губерниев.

«Во-первых, средство, которое было найдено у Валиевой, не является допингом. Оно не ведет к улучшению спортивных результатов. По информации коллег, это была декабрьская проба. И тут у меня возникает несколько вопросов.

Первое обращение у меня к врачам, тренера, Тутберидзе и всему окружению Валиевой: ребят, это что вообще? Какого хрена происходит? Это похоже на пищевую добавку, которую кто-то по глупости прописал девочке.

Это дикий непрофессионализм, это настоящее преступление. Нужно контролировать ситуацию. Второй вопрос: почему это не обнаружили сразу? Мы же не могли привезти грязного спортсмена на . Это полнейший привет! Я очень надеюсь, что все обойдется», – цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Похоже, допинг у Камилы Валиевой – что об этом известно? Из-за этого перенесли награждение командника. Онлайн