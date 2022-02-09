Вещество, найденное в пробе российского фигуриста во время Олимпиады-2022, не улучшает результаты (The Guardian)

Вещество, найденное в допинг-пробе российского фигуриста, участвовавшего в командном турнире Олимпиады-2022, не может улучшать спортивные результаты.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на несколько источников.

Ранее портал Inside the Games сообщил, что церемонию награждения победителей и призеров командного турнира отложили из-за проблемы с тестированием на допинг у спортсмена из России.

Предполагается, что продолжающиеся юридические споры связаны с тем, была ли проба сдана в соревновательный период или вне его.

За Россию в командном турнире выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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