Медкомиссия ISU: «Допуск несовершеннолетних спортсменов к соревнованиям может подвергнуть их нагрузкам и рискам, которые считаются неподходящими для их возраста»

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Медицинская комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) объяснила необходимость поднятия возрастного ценза в фигурном катании. 

«Соревнования, тренировки и восстановление зависят не только от хронологического возраста, но и от возраста развития (физическая, умственная, когнитивная и эмоциональная зрелость), а также от возраста скелета (степень окостенелости костной структуры).

При пересмотре ценза нужно учитывать оба этих возраста.

Вполне возможно, что допуск несовершеннолетних спортсменов к (взрослым) соревнованиям может подвергнуть их нагрузкам и рискам, которые считаются неподходящими для их возраста не только физически, но и с точки зрения психологического и социального развития ребенка», – говорится в повестке конгресса ISU, которую цитирует «Матч ТВ». 

Совет ISU выступил за поэтапное поднятие возрастного ценза в фигурном катании («Матч ТВ»)

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