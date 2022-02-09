Медкомиссия ISU: «Допуск несовершеннолетних спортсменов к соревнованиям может подвергнуть их нагрузкам и рискам, которые считаются неподходящими для их возраста»

Медицинская комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) объяснила необходимость поднятия возрастного ценза в фигурном катании.

«Соревнования, тренировки и восстановление зависят не только от хронологического возраста, но и от возраста развития (физическая, умственная, когнитивная и эмоциональная зрелость), а также от возраста скелета (степень окостенелости костной структуры).

При пересмотре ценза нужно учитывать оба этих возраста.

Вполне возможно, что допуск несовершеннолетних спортсменов к (взрослым) соревнованиям может подвергнуть их нагрузкам и рискам, которые считаются неподходящими для их возраста не только физически, но и с точки зрения психологического и социального развития ребенка», – говорится в повестке конгресса ISU, которую цитирует «Матч ТВ».

Совет ISU выступил за поэтапное поднятие возрастного ценза в фигурном катании («Матч ТВ»)