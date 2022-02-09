Дисквалификация команды за допинг возможна только после положительных тестов у двух и более участников

Дисквалификация команды из-за нарушения антидопинговых правил возможна после положительных допинг-тестов у двух и более членов команды.

Об этом говорится в статье 11 антидопингового кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«11.1 Тестирование в командных видах спорта. Если более одного члена команды в командных видах спорта было проинформировано о нарушении антидопинговых правил по статье 7 в связи со спортивным мероприятием, то организатор спортивного мероприятия должен провести соответствующее целевое тестирование команды во время спортивного мероприятия.

11.2. Последствия для командных видов спорта. Если более двух членов команды в командных видах спорта нарушили антидопинговые правила во время спортивного мероприятия, то организатор спортивного мероприятия должен наложить соответствующую санкцию на команду (например, снятие заработанных очков, дисквалификация с соревнований или спортивного мероприятия, или другую санкцию) в дополнение к последствиям, наложенным на отдельных спортсменов, совершивших нарушение антидопинговых правил.

11.3. Организатор спортивного мероприятия или международная федерация может ужесточить последствия для командных видов спорта. Организатор спортивного мероприятия может принять решение о применении правил для данного спортивного мероприятия, которые налагают последствия более строгие, чем приведенные в статье 11.2.

Аналогичным образом, международная федерация в рамках своих полномочий может принять решение о применении правил, предусматривающих более строгие последствия для командных видов спорта, чем те, которые указаны в статье», – говорится в правилах WADA.

Ранее портал Inside the games сообщил, что медальная церемония награждения победителей и призеров командного турнира фигуристов была отложена из-за проблемы с тестированием на допинг у спортсмена из России.

Возможно, долгие юридические консультации связаны с определением, считать ли командный турнир в фигурном катании командным видом спорта и распространяется ли на него действие 11-й статьи Всемирного антидопингового кодекса.