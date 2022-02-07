Камила Валиева: «Настраивалась так же, как обычно на произвольную программу. Было чуть больше волнения, потому что это все же командный турнир»

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала свое выступление в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Сборная России по итогам восьми видов командника выиграла золото.

«Я настраивалась так же, как обычно на произвольную программу. Было чуть больше волнения, потому что это все же командный турнир. Но в чем-то мне было легче.

Ребята поддерживают, всегда переживают. Я просто выходила и старалась делать каждый элемент, концентрироваться на каждом моменте программы», – сказала Валиева.

«Очень счастлива что сделала два четверных и тройной аксель, не получился второй четверной тулуп. Но я буду работать.

Невероятное ощущение, что вроде ты катаешься первый сезон по взрослым, а про тебя уже много что говорят, это приятно. У меня есть некая ответственность, но я с ней, полагаю, хорошо справляюсь», – цитирует фигуристку «Матч ТВ».

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