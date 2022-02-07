Валиева стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх

Российская фигуристка Камила Валиева стала первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх.

В произвольной программе командного турнира Пекина-2022 спортсмена прыгнула четверной сальхов, затем тройной аксель, четверной тулуп с тройным в каскаде, тройной риттбергер.

Во второй половине программы она упала с четверного тулупа, затем исполнила каскады тройной флип – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц – тройной тулуп.

Фигуристка набрала за прокат 178,92 балла и заняла первое место.