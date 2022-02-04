Медведева о прокате Кондратюка: «Это то самое олимпийское катание, которое мы так хотели наблюдать от наших фигуристов»

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева оценила выступление Марка Кондратюка в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Кондратюк чисто исполнил четверной тулуп, тройной аксель, каскад четверной сальхов – тройной тулуп. За прокат он получил 95,81 балла.

«Браво! Наконец-то чистое катание! Это то самое олимпийское катание, которое мы так хотели наблюдать от наших фигуристов. Спасибо тебе за прокат – это просто потрясающе, все элементы были выполнены на высшем уровне.

И, конечно, та самая энергетика, которая полюбилась всей стране, а теперь и в других странах», – сказала Медведева в эфире «Первого канала».

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