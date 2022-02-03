Ирина Роднина: «Для нас командный турнир – шанс на лишнюю медаль, но с точки зрения фигурного катания эти соревнования не очень интересны»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию поделилась мнением о командном турнире фигуристов.

– начнется с командного турнира. Афиша Россия – США – что может быть лучше?

– Согласна. Но не до конца понимаю эти соревнования. Только с точки зрения того, что для нас это шанс на лишнюю медаль. Чисто с точки зрения фигурного катания это не очень интересно. По крайней мере мне. Вот личные соревнования – другое дело.

– А как еще можно расширить олимпийскую программу фигурного катания?

– У нас есть прекрасный вид – синхронное катание, уже давно стучится в олимпийские двери. Много сделано изменений, сократилось количество человек в командах, усложнились программы, и плюс это очень зрелищно, – сказала Роднина.

Загадка фигурного командника – Степанова и Букин мимо (есть только одно объяснение), зато открыта дорога к медалям для Дэвис и Смолкина