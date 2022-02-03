«Видимо, чтобы никому обидно не было». Тарасова и Морозов не рассматриваются в качестве замены на командный турнир Олимпиады-2022

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Максим Траньков, тренер российской пары Евгения ТарасоваВладимир Морозов, сообщил, что его подопечные, скорее всего, не выступят на замене в командном турнире Пекина-2022.

В короткой программе заявлены Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В командных соревнованиях можно произвести две замены.

– На данный момент Тарасова и Морозов готовы шикарно. Мы все-таки держали в голове возможность – пусть она была мизерная – участия в командном турнире. Но коллегиальное решение федерации было оставить нас без этого соревнования.

Уже до конца?

– Неизвестно со всеми тестами и со всем остальным – всякое может быть. Но мы готовы. Сегодня ребята сделали перед федерацией прокат чистейший короткой программы, но не убедили.

Мы были готовы к этому, потому что ребята сами на чемпионате России дали повод усомниться в своей короткой программе. Но все-таки надеялись, что рассмотрят наш опыт и поступательное движение в этом сезоне – ребята от старта к старту набирают и находятся в хорошей форме. Я надеюсь, что нам удастся ее удержать.

У других стран короткую в основном катают только вторые номера. Ну, видимо, чтобы никому обидно не было. Конечно, если говорить на сегодняшний момент – про соревнования и про очные встречи – действительно Мишина и Галлямов – лидеры нашей сборной и, бесспорно, являются парой номер один, – сказал Траньков в эфире Первого канала.

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