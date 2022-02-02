Валиева с ошибками откатала произвольную программу на тренировке в Пекине-2022, Щербакова сделала лутц и упала с флипа, Трусова исполнила два четверных из пяти

Теги сборная России Олимпийская сборная России Пекин-2022 женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Российские фигуристки проводят тренировку на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Камила Валиева откатала произвольную программу с ошибками: прыгнула четверной сальхов, тройной аксель (пошатнулась), четветной тулуп-тройной тулуп, тройной риттбергер, четверной тулуп (приземлилась на две ноги), тройной флип-тройной сальхов через ойлер, тройной лутц-тройной тулуп.

Анна Щербакова прыгнула четверной флип вне программы, а также несколько раз заходила на четверной лутц, но смогла сделать только один. В прогоне программы Щербакова прыгнула четверной лутц, четверной флип (падение), тройной флип-тройной тулуп, двойной аксель, тройной лутц-тройной риттбергер, тройной флип-тройной сальхов через ойлер, тройной лутц.

Александра Трусова вне прогона программы чисто сделала четыре четверных лутца. В программе она исполнила четверной флип, четверной сальхов (падение), четверной тулуп (бабочка), двойной аксель-тройной тулуп, четверной лутц-тройной тулуп, четверной лутц (падение).

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