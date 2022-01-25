Горшков о том, может ли кто-то из фигуристов понести флаг на открытии Игр в Пекине: «Думаю, не получится. Все усложняет командный турнир»

Теги сборная России Александр Горшков Пекин-2022 Фигурное катание

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков ответил на вопрос, возможно ли, что кто-то из фигуристов понесет флаг Олимпийского комитета России на церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине.

Церемония открытия Олимпийских игр состоится 4 февраля. 

«Может ли кто-то из фигуристов сборной России понести флаг ОКР на открытии Игр?

Честно говоря, думаю, не получится – у нас все усложняет командный турнир, который стартует уже 4 февраля, в день открытия Олимпиады.

Поэтому я сомневаюсь, что это возможно, к сожалению», – сказал Горшков. 

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