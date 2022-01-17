Туктамышева, Коляда, Семененко и другие фигуристы получили олимпийскую экипировку

Российские фигуристы получили олимпийскую экипировку для Игр-2022, которые пройдут Пекине.

Как сообщает «Матч ТВ», свой комплект формы уже забрали Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Елизавета Туктамышева.

Каждый из фигуристов находился в первоначальной заявке сборной России на чемпионат Европы в Таллине – за исключением Туктамышевой, которая числилась как запасная.

Официально состав российских фигуристов на Пекин-2022 пока не объявлен.

Кого из фигуристов ставить в олимпийский командник: Щербакова или Трусова, нужны ли замены в танцах и парах, как быть с Колядой?