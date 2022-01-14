Глеб Смолкин: «Нормально относимся к тому, что нас называют Диана с Дэвисом, с иронией, никакой обиды нет»

Российский фигурист , выступающий в дуэте с , рассказал о том, как спортсмены готовились к чемпионату Европы-2022 в Таллине.

«Где провели эти две недели между ЧР и Таллином? В Москве, тренировались на катке у Этери Георгиевны (Тутберидзе), вместе с парниками нашими и со всей командой тренеров Этери Георгиевны. С Игорем Шпильбандом на связь выходили постоянно онлайн, он все отслеживал, мы все снимали и отправляли ему и вечером уже подробно обсуждали.

Времени было немного, мы понимали, что ничего особо не успеем поменять, надо было просто катать. На праздники удалось и отдохнуть – меньше трех дней, правда.

Этери Георгиевна с нами тут, да, на прокат выходила, она обычно не смотрит наши выступления, а мои родители в Петербурге остались – сейчас не самое безопасное время для путешествий.

Как относимся к тому, что нас называют «Диана с Дэвисом»? Абсолютно нормально, с иронией, никакой обиды нет. Если допинг-контроль позволит, постараемся остаться посмотреть на другие дуэты – будем болеть за наших, верим в них, поддерживаем. С иностранцами тоже хорошо со многими общаемся – и встречались на разных турнирах», – приводит слова Смолкина корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.