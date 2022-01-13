Тренер сборной Беларуси о баллах Щербаковой в короткой программе на ЧЕ: «Хочется спросить – эти судьи тоже ходили на ужин с Тутберидзе?»

Главный тренер сборной Беларуси по фигурному катанию, олимпийский чемпион 1984 года поделился мнением о судействе в женской короткой программы на чемпионате Европы в Таллине.

Россиянка Камила Валиева выиграла с мировым рекордом, Александра Трусова заняла 3-е место, – 4-е. Белоруска Виктория Сафонова стала 8-й.

«Сафонова получила за каскад «3-3» 8,11 балла, если вычесть стоимость чистого тройного тулупа, то за лутц с неправильным ребром на отталкивании, которого на самом деле не было, она получила 3,91 балла. А Щербакова за такой же лутц с падением, где судьи еще и не заметили недокрут, получает 3,54. Разница – 0,4 балла.

Хочется задать вопрос Международному союзу конькобежцев ( ) о квалификации технической бригады, которая определяет качество докрута и качество отрыва. И также спросить – эти судьи тоже ходили на ужин с , как и танцевальные арбитры месяц назад?

ISU каждый год тратит огромные деньги на обучение судей. Хочется спросить – и где результаты этого обучения?

Когда катание хорошее, и вопросов не возникает, это вызывает только положительные эмоции и у зрителей, и у судей, и у специалистов. Таким примером является Камила Валиева. А когда начинаются какие-то дрязги – это неприятно», – сказал Васильев.

Щербакова потеряла главный козырь – стабильность: падений слишком много, и этому нет объяснений