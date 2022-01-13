Илья Авербух: «Не стоит ли вместо Щербаковой отправить на Олимпиаду Туктамышеву? Если выступление в произвольной будет неудачным, возможно поднятие этой темы»

Хореограф Илья Авербух оценил результаты короткой программы женщин на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.

выиграла с мировым рекордом, заняла 3-е место, – 4-е. Бельгийка Луна Хендрикс стала 2-й.

«Поздравляю Камилу с новым мировым рекордом! Самое главное, чтобы этот ее пик формы сохранился до финала Олимпийских игр. Практика показывает, что все в ее руках. Валиева – абсолютный лидер сезона в женском фигурном катании.

Уверен, что по итогам произвольных программ наши девушки займут весь пьедестал, обойдя Хендрикс. Но меня огорчает, что Аня не смогла второй раз подряд безукоризненно исполнить короткую программу», – сказал Авербух.

«Конечно, немного настораживает, что Аня Щербакова все еще не может обрести свою лучшую форму. Хочется пожелать ей удачи и психологической выдержки – это очень тяжелый момент, она находится под большим давлением.

Не стоит ли отправить вместо нее на Олимпиаду Туктамышеву? Думаю, нужно дождаться произвольной программы чемпионата Европы и только тогда делать какие-то выводы.

В любом случае принимать решение будет тренерский совет. Это будет очень сложно решить – был чемпионат России, который определил участников Олимпиады, но если выступление Щербаковой будет неудачным, то тогда, конечно, вполне возможно поднятие этой темы. Неудачный результат – это непопадание на пьедестал чемпионата Европы.

Не знаю, как именно будет решаться этот вопрос – устроит ли федерация контрольный прокат между спортсменками или решит другим образом. Но я думаю, что при удачной произвольной программе Щербакова снимет все эти вопросы», – цитирует Авербуха Sport24.

Щербакова потеряла главный козырь – стабильность: падений слишком много, и этому нет объяснений